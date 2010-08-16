Лидер меджлиса жаждет увидеть Януковича

Председатель меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ обращается к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой назначить новую дату проведения заседания Совета представителей крымскотатарского народа при президенте, сообщила пресс-служба меджлиса.

По ее данным, ДЖЕМИЛЕВ высказал свою просьбу в направленном на имя ЯНУКОВИЧА письме.

Лидер меджлиса выразил сожаление, что запланированное на 3 августа заседание совета представителей не состоялось в том формате, как было определено при встрече 13 мая.

ДЖЕМИЛЕВ дал оценку действиям ряда чиновников, которые переформатировали ранее запланированное заседание на «встречу с отдельными представителями крымских татар».

«Результатом таких действий, что были реализованы не только без нашего согласия, но, как мы понимаем, и без Вашего ведома, стало возникновение определенного недоразумения во взаимоотношениях между президентом Украины и Советом представителей крымскотатарского народа» - говорится в письме.

ДЖЕМИЛЕВ выразил уверенность, что «любые интриги отдельных чиновников или недальновидных политиков, направленные на внесение искусственного раскола в крымскотатарское сообщество, а также с целью создания недоразумений между президентом Украины и Советом представителей крымскотатарского народа, не будут иметь ни одного шанса, поскольку восстановление прав крымскотатарского народа требует максимального объединения усилий, осуществляемых властью и выборным органом крымских татар - меджлисом».

Напомним, руководители меджлиса не пришли на встречу с ЯНУКОВИЧЕМ, которая прошла в начале августа в Симферополя, из-за того, что на нее были приглашены представители оппозиционных выборному органу крымских татар общественных крымскотатарских организаций.