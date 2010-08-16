Лидера крымской "Батькивщины" поставили на прослушку?
"Посетители" оставили подарки"
Лидер крымской организации партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"», депутат Верховной рады Андрей СЕНЧЕНКО заявляет, что сотрудники Службы безопасности Украины установили прослушивающее устройство в его офисе в центре Симферополя.
«Наши "посетители" оставили подарки. Почему-то один из сетевых проводов шел за отогнутый край ковролина. Когда потянули, там оказалось непонятного вида устройство. Я обратился к специалистам, они дали мне прибор - сканер. С помощью сканера мы установили, что это прослушивающее устройство», - сказал СЕНЧЕНКО журналистам в Симферополе.
Депутат после визита на прошлой неделе работников спецслужбы в его офис на улице Пушкина просил своих сотрудников проверить помещения.
СЕНЧЕНКО уточнил, что «прослушка» обнаружена у него в приемной.
«Это очередное уголовно-наказуемое деяние в исполнении сотрудников Службы безопасности Украины», - сказал депутат.
СЕНЧЕНКО и его однопартиец-нардеп Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ намерены обратиться в генеральную прокуратуру.
СБУ Крыма от комментариев воздерживается.
Напомним, сотрудники СБУ 11 провели обыск в офисе СЕНЧЕНКО и ВЕЛИЖАНСКОГО.