Лидера крымской "Батькивщины" поставили на прослушку?

Лидер крымской организации партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"», депутат Верховной рады Андрей СЕНЧЕНКО заявляет, что сотрудники Службы безопасности Украины установили прослушивающее устройство в его офисе в центре Симферополя.

«Наши "посетители" оставили подарки. Почему-то один из сетевых проводов шел за отогнутый край ковролина. Когда потянули, там оказалось непонятного вида устройство. Я обратился к специалистам, они дали мне прибор - сканер. С помощью сканера мы установили, что это прослушивающее устройство», - сказал СЕНЧЕНКО журналистам в Симферополе.

Депутат после визита на прошлой неделе работников спецслужбы в его офис на улице Пушкина просил своих сотрудников проверить помещения.

СЕНЧЕНКО уточнил, что «прослушка» обнаружена у него в приемной.

«Это очередное уголовно-наказуемое деяние в исполнении сотрудников Службы безопасности Украины», - сказал депутат.

СЕНЧЕНКО и его однопартиец-нардеп Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ намерены обратиться в генеральную прокуратуру.

СБУ Крыма от комментариев воздерживается.

Напомним, сотрудники СБУ 11 провели обыск в офисе СЕНЧЕНКО и ВЕЛИЖАНСКОГО.