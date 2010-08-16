Замначальника милиции Крыма сбил девушку

Кенжалиев завез ее в больницу

Заместитель начальника крымской милиции Рефат КЕНЖАЛИЕВ сбил в Симферополе девушку-пешехода и доставил пострадавшую в больницу. Как сообщила пресс-служба крымского управления МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 22.45. «Водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода-девушку, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Р.КЕНЖАЛИЕВ немедленно доставил пострадавшую в медучреждение», - говорится в пресс-релизе. По данным милиции, 22-летняя жительница Симферополя получила легкие телесные повреждения. У пешехода - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб колена, уточняет пресс-служба ГАИ Крыма.

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