Маршрутка врезалась в столб из-за лихача на легковушке

Водитель маршрутки погиб в пятницу в Симферополе в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля с последующим наездом на столб и опрокидыванием, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

53-летний севастополец на автомобиле "Дэу", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении на перекрестке. Машина врезалась в микроавтобус "Мерседес". После чего маршрутка наехала на электроопору и перевернулась. Погиб 40-летний житель Симферопольского района.

В момент аварии пассажиров в микроавтобусе не было.