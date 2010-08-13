Крым попросит у Бога дождь

Во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в воскресенье, 15 августа, помолятся об избавлении региона от бездождия, сообщила пресс-служба епархии.

«Во время божественной литургии на сугубой ектении по прочтении Евангелия будет добавлено прошение об избавлении от бездождия. По совершении литургии будет совершено «Последование молебного пения, певаемого во время бездождия», - говорится в пресс-релизе.

Молебны проводятся по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ «в связи с долговременной засухой» на полуострове.

Напомним, в Крыму уже несколько недель аномально жарко.

Ранее, в конце июня - начале июля, на полуострове шли ливни, в некоторых регионах - град. Осадки подкорректировали планы крымских аграриев - из-за непогоды они собрали 1,3 млн. тонн ранних зерновых вместо 1,6 млн. тонн.