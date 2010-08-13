Милиция: задержанный сам бился головой об стену

Милиция утверждает, что служебное расследование не нашло нарушений закона в действиях сотрудников спецподразделения «Беркут» при задержании в Феодосии 19-летнего юноши в конце июля, говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МВД.

Так правоохранители отреагировали на заявление матери парня.

В информации милиции отмечается, к патрульному наряду обратился директор ночного клуба «Водный мир» с сообщением о том, что один из посетителей заведения хулиганит, оскорбляет персонал и пристает к отдыхающим.

Сотрудники автопатруля сделали молодому человеку замечание, но тот не успокоился. Милиционеры предложили парню пройти к выходу «для разъяснительной беседы и документирования правонарушения», тот отказался.

«Более того, он позволил себе оскорблять сотрудников милиции в форме, при исполнении служебных обязанностей, предъявляющих законные требования. Оскорбления выразились в нецензурных выражениях, размахивании руками, попыткой нанести удар в лицо одного из сотрудников «Беркута», после чего посетитель, неожиданно напав на милиционера, сбил его с ног. Сотрудники «Беркута» вынуждены были применить меры физического воздействия и наручники, на основании статей 13, 14 Закона Украины «О милиции», - говорится в пресс-релизе.

Милиция утверждает, что сестра парня пыталась помешать задержать брата.

Находящийся на соседнем маршруте пешего патрулирования наряд пришел на помощь коллегам. «Прибывший наряд помог сопроводить задержанного посетителя клуба в служебный автомобиль. Кроме того, милиционеры пешего патруля прекратили противоправные действия со стороны сестры задержанного - вывели ее под руки из клуба», - заявила милиция.

Молодого человека доставили в дежурную часть феодосийского горотдела милиции. Туда же с заявлениями обратились директор и сотрудница ночного клуба.

«В помещении Феодосийского горотдела милиции гражданин продолжал вести себя вызывающе, оскорблял милиционеров, угрожал им влиятельными родственниками и, как следствие, служебной расправой. При этом он пытался причинить себе увечье, путём преднамеренных ударов головой об стену помещения», - сказано в пресс-релизе.Милиция утверждает, что «беркутовец» положил задержанного на пол лицом вниз, чтобы «не дать правонарушителю продолжить причинять себе телесные повреждения». «Все действия сотрудников подразделения милиции оперативного реагирования «Беркут» зафиксированы стационарно установленной видеокамерой слежения. Кроме того, факт противоправных действий гражданина подтверждается заявлениями четырех свидетелей и рапортами сотрудников милиции», - заявляет милиция.

Правоохранители считают, что в действиях юноши усматривались признаки админправонарушения - «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военнослужащего».