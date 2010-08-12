Власть Севастополя: даже теоретически дать каждому по 10 соток невозможно

Свободной земли в Севастополе уже не осталось, и даже теоретически невозможно выделить по 10 соток каждому, кому это положено по закону.

«Сегодня в Севастополе свободной земли нет, раздавать уже нечего», - сказал главный архитектор города Валерий СТЕБЛЯНКО на заседании коллегии севастопольской государственной администрации.

«Надо севастопольцам объяснить: в теории даже, условно говоря, 4,8 тысяч гектар позволяло (предусмотренные на эти цели генеральным планом города) получить участков по 10 соток 48-ми тысячам человек. В городе Севастополе живет в 10 раз больше. За время действия Земельного кодекса у нас в Севастополе родилось, к нашему счастью, еще 40 тысяч человек», - заявил руководитель администрации Валерий САРАТОВ.

То есть, сказал он, Севастополь даже теоретически не может выделить желающим землю, по 10 соток, поскольку ее нет.

«(Надеюсь, что) у всех хватает понимания того, что леса мы вырубать не будем, это легкие города. Если мы будем лезть в леса, то, соответственно, сами будем делать свою жизнь в городе невозможной», - добавил САРАТОВ.