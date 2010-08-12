Первый вице-премьер Крыма возглавил штаб Партии регионов

Совет крымской организации Партии регионов утвердил первого вице-премьера Крыма Павла БУРЛАКОВА руководителем республиканского избирательного штаба ПР на местных выборах, сообщил журналистам лидер крымских «регионалов», председатель правительства автономии Василий ДЖАРТЫ.

«Я думаю, он с 1 сентября уйдет в отпуск и будет заниматься подготовкой и проведением избирательной кампании Партии регионов в Крыму», - сказал ДЖАРТЫ после заседания совета парторганизации в Симферополе.

Он также отметил, что крымские «регионалы» пока не сформировали списки для участия в местных выборах.

По словам ДЖАРТЫ, в списки должны попасть «лидеры общественного мнения», которые пользуются уважением в своем селе, поселке или городе, люди, которые создали хотя бы несколько рабочих мест, и те, кто уверен в идеологии ПР.

Лидер крымских «регионалов» отметил, что избирательная программа ПР в Крыму будет строиться на основе президентской программы Виктора ЯНУКОВИЧА с учетом местных особенностей.

По словам ДЖАРТЫ, Партия регионов рассчитывает получить на выборах, «минимум, 51% по всей территории Крыма», чтобы иметь полномочия и «воплощать в жизнь» свои замыслы.

Верховная Рада Украина назначила местные выборы на 31 октября. Они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.

На эту же дату крымский парламент назначил свои выборы.