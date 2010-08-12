Ялта устроит салют в День города

Ялта устроит 14 августа салют в День города, несмотря на то, что в Крыму введен запрет на использование пиротехнических изделий в связи с чрезвычайно высокой пожарной опасностью.

«Городские власти решили не лишать горожан и гостей курорта фейерверка на День города в нынешнюю субботу. Решение о проведении фейерверка принято сегодня (в четверг) на заседании исполкома», - сообщила ялтинская мэрия.

По словам мэра Ялты Сергея БРАЙКО, город советовался по поводу проведения салюта с руководителями Совета министров автономии и крымского управления МЧС.

«Мы объяснили, что не можем обмануть ожидания 50 тысяч человек - именно столько гостей приезжают в Ялту традиционно в День города. Тем более, что запускать салюты планируется с первого причала в сторону моря», - сказал БРАЙКО.

Кроме того, по мнению мэра, нормативные документы не содержат «прямого запрета» на проведение фейерверков.

Сотрудник пресс-службы мэрии сообщила УНИАН, что властям Ялты разрешили салют под их ответственность.

От иных огнеопасных праздничных мероприятий город отказался - отменено фаер-шоу.

В День города в Ялте пройдут спортивные и детские праздники, выставка живых скульптур, «шоу великанов» и концерты.