Ситуация на паромной переправе в Керчи под контролем - погранслужба

Азово-Черноморское управление Государственной пограничной службы Украины заявляет, что держит под контролем ситуацию на керченской паромной переправе в связи с увеличением пассажиропотока в курортный сезон.

«Украинскими контролирующими службами не допущено срывов графика движения паромов», - говорится в пресс-релизе управления.

Пограничные наряды проверяют документы одного человека за 20-30 секунд. «Хотя установленные временные нормативы - две минуты», - заявляют пограничники.

На протяжении суток паром «Керченский-2», который максимально может вместить 215 пассажиров, 28 легковых автомобилей, 2-3 автобуса и 2 грузовика, делает 8 рейсов на выезд с Украины и 8 рейсов на въезд.

С 1 июля четыре дополнительных рейса осуществляет паром «Ейск», вместимость которого 170 пассажиров, 25 «легковушек», 2-3 автобуса и 2 грузовика.

«В данный период за сутки границу пересекает более 500 автомобилей различной вместимости и более 4 тысяч пассажиров», - заявляет погранслужба.

По данным ведомства, увеличение пассажиропотока наблюдается с 7 до 16 часов и с 21 до 2 часов ночи, так как в это время прибывают рейсовые автобусы.

«Они оформляются вне очереди и, естественно, частным автомобилям приходится дольше ждать. Также увеличение пассажиропотока наблюдается в выходные и праздничные дни. В другое время очередь машин составляет не более 50 машин, которые за два рейса парома отправляются в Россию», - утверждают пограничники.

Cотрудники Азово-Черноморского управления погранслужбы c начала курортного сезона 2010 года оформили в пункте пропуска «Крым» почти 192 тысячи человек (на 11% больше, чем за аналогичный период 2009 года) и около 27 тысяч транспортных средств (на 10% больше, чем в прошлом году).