Женщина с перспективой ампутации ног выбросилась с 4 этажа больницы
10:59, 12 августа 2010Крым
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ЧП в Севастополе
63-летняя женщина, которой должны были ампутировать ноги, выбросилась из окна четвертого этажа больницы в Севастополе и погибла от полученных травм, сообщила пресс-служба севастопольской милиции.
Следственно-оперативная группа установила, что женщина поступила несколько дней назад в кардиологию. Состояние ее здоровья было неудовлетворительным, предстояла ампутация ног. Женщина рассказывала соседкам по палате, что не сможет жить без ног.
Она выбросилась из окна в туалете.
Милиция проводит проверку по факту самоубийства.
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