Женщина с перспективой ампутации ног выбросилась с 4 этажа больницы

63-летняя женщина, которой должны были ампутировать ноги, выбросилась из окна четвертого этажа больницы в Севастополе и погибла от полученных травм, сообщила пресс-служба севастопольской милиции.

Следственно-оперативная группа установила, что женщина поступила несколько дней назад в кардиологию. Состояние ее здоровья было неудовлетворительным, предстояла ампутация ног. Женщина рассказывала соседкам по палате, что не сможет жить без ног.

Она выбросилась из окна в туалете.

Милиция проводит проверку по факту самоубийства.