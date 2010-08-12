Янукович в Крыму пел под гитару и ловил ставриду

Свой первый президентский отпуск (27 дней) Виктор Янукович прервал досрочно. Из-за угрозы лесных пожаров в Украине президент вернулся в Киев и на моря уже не отправится.

Газете «Сегодня» стали известны подробности отпуска главы государства на Южном берегу Крыма.

Естественно, совсем устраняться от дел не получилось: он провел несколько совещаний в Симферополе и Ливадии, а также более 30 встреч в форосской резиденции «Заря». Все остальное время Виктор Федорович проводил в семейном кругу на госдаче №9 в Мухалатке (в 12 км от Симеиза и в 7 км от «Зари»). Рядом с ним постоянно были супруга Людмила Александровна и внуки. Как нам рассказали рабочие хозблока «девятки», сыновья Александр и Виктор с женами также навещали отца в Мухалатке.

У ветеранов «девятки» сложилось приятное впечатление от пребывания на даче Януковича: «Я же здесь с 1983-го и хорошо помню еще приезды Владимира Щербицкого. И вот сейчас, как увидел фигуру Януковича, у меня даже сердце екнуло: «Хозяин вернулся!». Они же оба мужики крепкие, статные. Я-то с Виктором Федоровичем лично не общался, но так со стороны и по рассказам тех, кто был поближе, у меня сложилось впечатление, что он все же характером чуть мягче, душевнее, чем Щербицкий. И все равно чувствуется хватка, мощный характер: если кто попадет под раздачу, мало не покажется. Не то что прежний турист-натуралист».

ДОМИНО И РЫБАЛКА

На «девятке» Виктор Федорович отдыхал, как обычный дачник: пляжный волейбол, домино, рыбалка. Президент ловил ставриду и с причала, и выходил в море на катере. И часто, как рассказали нам, улов готовила к столу Людмила Александровна — с удовольствием и многолетним опытом домохозяйки жарила рыбу, нарезала салаты. Вечерами Виктор Федорович не отказывал себе в удовольствии спеть под гитару. Из новшеств на госдаче — караоке.

Жара внесла свои коррективы: по рекомендациям врачей, президенту пришлось исключить любимый теннис и занятия в тренажерном зале. А плавал Янукович чаще в бассейне с заданным температурным режимом, чем в открытом море, где вода была слишком теплой — 28—29 градусов. В Ялте Виктор Янукович так ни разу и не появился, хотя его ждали на концерте Тото Кутуньо в «Юбилейном» и даже как-то специально «зачищали» территорию у входа на центральный овощной рынок.

ДАЧА ЩЕРБИЦКОГО: БАССЕЙН И КОРТ

В советские времена дача №9 в Мухалатке (всего госдач в поселке четыре) была закреплена за первым секретарем ЦК Компартии Украины Владимиром Щербицким. На ней любил отдыхать и второй президент Украины Леонид Кучма. Там есть грунтовый корт для тенниса с открывающимся навесом, тренажерный зал в спортивно-оздоровительном корпусе, крытый 25-метровый бассейн с системой «Ниагара» — морская вода с очисткой и подогревом.