"Газель" влетела в "легковушку" - два трупа (фото)

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Газель" столкнулась с легковым автомобилем "Опель" на дороге Симферополь-Николаевка во второй половине дня 11 августа.

Погиб водитель "легковушки", симферополец.

Пассажирка этой машины, жительница Симферопольского района, получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Она умерла в ночь на четверг.

Травмирован водитель "Газели" из Симферополя.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма