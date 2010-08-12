"Газель" влетела в "легковушку" - два трупа (фото)
10:14, 12 августа 2010Крым
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Авария в Симферопольском районе
Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения двух автомобилей в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"Газель" столкнулась с легковым автомобилем "Опель" на дороге Симферополь-Николаевка во второй половине дня 11 августа.
Погиб водитель "легковушки", симферополец.
Пассажирка этой машины, жительница Симферопольского района, получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Она умерла в ночь на четверг.
Травмирован водитель "Газели" из Симферополя.
Фото пресс-службы ГАИ Крыма
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