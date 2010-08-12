Кабмин согласовал изменения в управлении крымской землей

Кабинет министров на заседании 11 августа согласовал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании управления землями на территории Автономной республики Крым», который разработал государственный комитет по земельным ресурсам, сообщила пресс-служба госкомзема.

Законопроект будет вынесен Кабмином на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Целью проекта закона является реализация основных направлений государственной политики, направленных на усовершенствование земельных отношений на территории Крыма и упорядочения взаимоотношений между органами государственной власти, местного самоуправления и Советом министров автономии.

Проект закона предусматривает значительное расширение полномочий органов власти Крыма и усиливает функцию контроля за распоряжением и использованием земель автономии и соблюдением требований законодательства.

Принятие законопроекта будет способствовать более четкому распределению полномочий в сфере земельных отношений между органами власти всех уровней и устранит неоднозначное понимание в применении норм законодательства, утверждает госкомзем.