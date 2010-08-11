Людям Тимошенко устроили маски-шоу

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в среду в Симферополе здание, где находится крымская организация партии "Батьківщина" и ее приемные, утверждает сотрудник пресс-службы крымской "Батьківщини" Владимир ЕГОРОВ.

"С утра парализована работа здания - общественных приемных и партии "Батьківщина" - вооруженными людьми в масках", - сообщил он по телефону.

По словам ЕГОРОВА, "более десяти человек" искали в пятиэтажном здании некие структуры, которых там нет, при этом ничего не поясняли.

Находящаяся в здании и не имеющая отношения к "Батьківщине" сотрудница одной из структур сообщила УНИАН, что силовики заявляют о "временном неудобстве" и поясняют его "следственными действими".

Здание на лице Козлова было разблокировано около 16 часов.

Кроме того, в среду сотрудники СБУ заблокировали в центре Симферополя, на улице Пушкина, офис депутатов Верховной рады Украины от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО и провели там обыск.

"Ворвалась группа людей - половина в камуфляжной форме с надписями "СБУ", вооруженные автоматами и пистолетами, вторая половина в штатском, часть тоже с оружием. Люди отказываются представляться. Они помахали представлением Керченской транспортной прокуратуры на проведение обыска якобы находящегося по этому адресу предприятия. Такое предприятие по этому адресу не находится", - сказал лидер крымской организации "Батькивщины" СЕНЧЕНКО по телефону.

СБУ Крыма пока не комментирует ситуацию.