Киркоров стал почетным ялтинцем

Ялтинский городской совет в среду принял решение о присвоении российскому певцу Филиппу КИРКОРОВУ звания почетного гражданина Ялты, сообщила пресс-служба мэрии.

«Осенью этого года в Ялте, в концертном зале «Юбилейный», состоится сотый концерт певца. Кроме того, свою творческую деятельность он начинал в Ялте, в «Юбилейном», в 1988 году, принимая участие в фестивале «Крымские зори». Филипп КИРКОРОВ - чуть ли не единственный известный певец, кто на свои концерты всегда бесплатно приглашает ялтинцев - ветеранов войны и труда, представителей общественных организаций», - говорится пресс-релизе.

Положение о присвоении звания почетного гражданина было учреждено в Ялте в 1964 году. С тех пор его были удостоены 37 человек. Среди них - певица София РОТАРУ и актер Михаил Пуговкин.