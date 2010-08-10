Имущество "Черноморки" арестовано
БЮТ заявляет о давлении на СМИ
На имущество телерадиокомпании ”Черноморская”, которая вещает на весь Крым, наложен арест.
Лидер крымской организации партии ”Батьківщина”, депутат Верховной рады Украины Андрей СЕНЧЕНКО расценивает это как давление на телекомпанию с целью исключить ее из информационного пространства на время местных выборов.
”6 августа на имущество компании был наложен арест”, - цитирует СЕНЧЕНКО пресс-служба крымской ”Батьківщини”.
По словам депутата, имущество ЧТРК арестовано на основании уголовного дела, возбужденного в отношении ”абсолютно посторонних для телерадиокомпании лиц”.
Кроме того, утверждает СЕНЧЕНКО, с апреля проверяется хозяйственная деятельность ”Черноморки”.
”В Крыму и не только создана группа из руководителей правоохранительных структур, которым поставлена задача полностью блокировать деятельность оппозиции, включая принадлежащие ей предприятия, СМИ”, - сказал депутат.
СЕНЧЕНКО сообщил, что телеканал обратится в международные журналистские организации, в том числе в организацию "Репортеры без границ", с просьбой защитить ТРК от давления.
Президентом ЧТРК является Татьяна КРАСИКОВА - депутат крымского парламента из фракции БЮТ.