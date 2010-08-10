Джарты доверил науку женщине

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ назначил Виталину ДЗОЗ исполняющей обязанности министра образования и науки региона.

"Я подписал распоряжение о назначении министром здравоохранения, ой, извините, образования АРК - значит, будет долго министром - с последующим утверждением на сессии Верховного совета Крыма ДЗОЗ Виталины Алексеевны", - сказал крымский премьер на заседании правительства во вторник.

ДЖАРТЫ назвал ДЗОЗ специалистом.

Парламент Крыма в июне уволил 2-х из 4-х коммунистов с должностей в Совмине - вице-премьера Юрия КОРНИЛОВА и министра образования Валерия ЛАВРОВА.

ДЗОЗ в прошлом занимала пост Массандровского поселкового председателя, работала вице-премьером в Совмине Анатолия МАТВИЕНКО, руководила постоянной комиссии ВС Крыма по социальным вопросам и здравоохранению.