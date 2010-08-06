Пилот бросил "кукурузник" в Крыму

Пилот бросил самолет Ан-2 в Крыму после вынужденной посадки, по факту чрезвычайного происшествия ведется следствие, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Машина, 1983 года выпуска, найдена 5 августа на грунтовой дороге около рисовых чеков в Раздольненском районе.

«Шасси обломаны, без крыльев, с помятым винтом», - описывают спасатели обнаруженный самолет.

Механик, который разбирал Ан-2, заявил, что самолет осуществил вынужденную посадку вечером 3 августа, пилот с места происшествия скрылся.