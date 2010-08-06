У милиции Феодосии новый начальник

Естественно, из Макеевки

Начальником милиции Феодосии назначен Александр АЛЕКСЕЕВ вместо Олега КОЗЮРЫ, который на днях возглавил севастопольское управление МВД. Уроженцу города Макеевки Донецкой области 38 лет. До назначения руководителем феодосийской милиции АЛЕКСЕЕВ работал начальником криминальной милиции Макеевки. АЛЕКСЕЕВ женат, у него 2 детей. Он имеет высшее образование, в органах МВД служит с июля 1994 года, сообщила пресс-служба милиции Феодосии.

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