Янукович срочно созвал Совнацбез в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ срочно созвал на четверг, 5 августа, в Крыму внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу принятия мер противодействия возможным пожарам в связи с жарой, сообщила пресс-служба главы государства.

ЯНУКОВИЧ отменил все запланированные на текущую неделю в своем рабочем графике мероприятия и прервал отпуск.

Президент также принял решение вызвать из отпусков руководителей центральных органов исполнительной власти и глав областных государственных администраций.

Заседание СНБО начнется в 14.30.

ЯНУКОВИЧ по результатам заседания СНБО планирует принять ряд организационных решений, призванных обеспечить локализацию возможных кризисных явлений.