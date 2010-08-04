Милиция уничтожила 7 тысяч кустов конопли на $5 миллионов

Сотрудники милиции и службы безопасности Украины обнаружили и уничтожили около семи тысяч кустов конопли в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымской милиции.

За урожай можно было выручить около 40 млн. грн.

Посев нашли во время проведения операции «Мак-2010».

Земли, где росло наркорастение, принадлежат Перовскому сельскому совету. Они сданы в аренду фермерскому хозяйству, которое выращивает сельхозкультуры.

«В отношении владельца поля будет составлен административный протокол за непринятие мер по уничтожению незаконных посевов конопли и применены штрафные санкции - от 18 до 45 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан», - говорится в пресс-релизе МВД.