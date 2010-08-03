Коктебель накроет джазом

Фестиваль “Джаз Коктебель” состоится в Крыму с 9 по 12 сентября.

Как и в прошлом году, основные мероприятия будут проходить на двух главных сценах: NuJazz Stage и Волошинский сцене в саду дома-музея поэта, сообщили на пресс-конференции в Киеве организаторы фестиваля.

На сцене NuJazz выступят звезды отечественной и зарубежной музыки: скандинавская группа FAERD Trio, кабаре-бэнд из Беларуси "Серебряная Свадьба", Олег СКРИПКА и джаз-кабаре "Забавы", российская группа “Аукцыон” со специальной программой, которую можно будет услышать только на фестивале в Коктебеле.

Также гости фестиваля смогут послушать знаменитого американского барабанщика Элла ФОСТЕРА и давнего друга фестиваля, "душу и голос группы DePhazz" Карла ФРИЕРСОНА.

Днем исполнителей на NuJazz сцене можно будет слушать бесплатно.

Председатель оргкомитета фестиваля “Джаз Коктебель” Лилия МЛИНАРИЧ сообщила, что в этом году в рамках фестиваля также будет представлена кинопрограмма “Музыкальная эйфория”, в рамках которой покажут лучшие артхаузные фильмы, связанные с джазом.

На Волошинской сцене выступят джазовые музыканты, которые исполняют концептуальную импровизационную музыку.

"Планируются эксперименты. Показать два фильма 20-х годов, немое кино под “живое” музыкальное сопровождение, – сообщила МЛИНАРИЧ. - У меня лично есть фавориты - дневная программа 11 сентября под названием “Экзотик-джаз”. Это необычные музыканты, и все они играют джаз: на бандуре, балалайке, разнообразных дудках”.

Хэдлайнером украинского пре-пати тура фестиваля в этом году выступил вокалист немецкой группы DePhazz ФРИЕРСОН. Он уже несколько лет подряд принимает участие в фестивале.

“Я собрал достаточно много историй из жизни Коктебеля, которые смогу передать своим внукам, если они у меня будут, - сообщил ФРИЕРСОН. - Несколько лет назад я имел счастье принимать участие в “Джаз Коктебель”, тогда еще в составе DePhazz. Впоследствии меня пригласили как сольного артиста. Я сразу сказал “да”. Я был очень счастлив презентовать себя как сольного артиста, потому что есть очень большая разница между Карлом ФРИЕРСОНОМ сольным артистом и Карлом ФРИЕРСОНОМ - частью DePhazz”.

Он также сообщил, что несколько лет назад на фестивале “влюбился” в украинскую группу “ДахаБраха”, и в этом году все гости “Джаз Коктебеля” смогут послушать оригинальный общий проект ФРИЕРСОНА и “ДахаБраха”.