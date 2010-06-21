Руководительница кредитного союза получила 9,5 лет тюрьмы

Начальница евпаторийского отделения кредитного союза "Южный" осуждена к 9,5 годам заключения за присвоение вкладов граждан почти на миллион гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Руководительница "на протяжении нескольких лет, принимая вклады от частников, делила их на две части: меньшую оставляла в кассе, а большую - отправляла себе в карман", говорится в пресс-релизе.

Прокуратура доказала в суде ее вину в совершении преступления, предусмотренного статьей "присвоение средств путем злоупотребления служебным положением".

"За двойную бухгалтерию суд назначил подсудимой наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - заявила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд также удовлетворил заявленный для восстановления прав обманутых вкладчиков иск на сумму почти 1 млн. грн.