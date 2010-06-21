Крымские спелеологи открыли новый экскурсионный маршрут, это – пещера Трехглазка (Эмине-Баир-Коба).

"Туристов ждет спуск на 70 метров. Туристов-экстремалов со специальным оборудованием – на глубину 150 метров", – сообщает представительство президента Украины в Крыму.

На открытие нового маршрута собрались ветераны-спелеологи, студенты географического факультета ТНУ имени Вернадского. По приглашению исследователя пещер Александра Козлова в мероприятии принял участие первый заместитель постпреда президента в Крыму Владимир Казарин.

"Спелеотуризм в Крыму всё больше становится популярным. Чатыр-Даг – один из наиболее привлекательных для туристов горных массивов. На его плато находится множество пещер, самая известная из которых – Мраморная. Теперь – проложен новый туристический маршрут. Пещера Эмине-Баир-Коба известна еще с конца XIX века. Ее исследовали в 20-х и 60-х годах прошлого столетия", – говорится в пресс-релизе.