Руководитель Севастополя поднимет вопрос о землях ЧФ РФ

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен 24 июня на встрече в Севастополе с министром обороны России Анатолием СЕРДЮКОВЫМ поставить вопрос о судьбе земельных участков, высвобождаемых в ходе оптимизации Черноморского флота РФ.

«Вопрос я этот, безусловно, подниму. Знаете почему? Потому что капля камень точит», - заявил САРАТОВ на вопрос журналистов о земле, которая, возможно, будет высвобождена в виду оптимизации ЧФ РФ.

В то же время он признал, что «практически решения не будет, и я подниму вопрос, чтобы услышать мнение российской стороны».

По утверждению САРАТОВА, он этот вопрос задавал на заседании подкомиссии по Черноморскому флоту, на встречах с послом РФ в Украине, с главой администрации президента РФ, «что развитие в Севастополе без изменения целевого назначения ряда участков измениться не может».

«А теперь, - как добавил глава города, - следующее «но», которое сегодня есть: Россия, продлив с согласия Украины пребывание ЧФ РФ до 2042 года, практически оплатила эту землю… уменьшив цену на газ». Поэтому, как считает В.САРАТОВ, «сегодня без доброй воли российской стороны решение принято быть не может. Здесь надо найти алгоритм, который должен учитывать интересы, безусловно, российской стороны, украинской стороны, я имею в виду военных и города».

Как считает САРАТОВ, «одностороннего решения быть не может до 2042 года. Задача городской власти, в том числе моя, состоит в том, как предложить такой алгоритм на уровне как минимум, премьер-министров».

Председатель севастопольской администрации заверил, что «будем искать решение».

«Если быть честным, и российским военным эта территория не нужна, и украинским, но дальше надо садиться за стол переговоров и писать соглашение (очевидно, речь об отдельных, высвобождаемых территориях ЧФ РФ)», - подчеркнул САРАТОВ.