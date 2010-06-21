Украина и Россия проводят компьютерные учения в Крыму

Командно-штабные компьютерные учения Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации «Фарватер мира-2010» начались в понедельник в Севастополе, передает УНИАН.

Учения открылись на базе Военно-морской академии ВМС имени Нахимова исполнением украинским военным духовым оркестром государственных гимнов Украины и России.

Руководитель учений, заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Виктор НОСЕНКО сообщил, что 18 июня состоялся рабочий семинар по подготовке «Фарватера мира», а с сегодняшнего дня - собственно учения.

«Пока на компьютерах, но я думаю, что с прибытием 24 июня, на заключительный день учений, министров обороны Украины и России, мы определимся с вопросом полноценного участия наших сил в этих учениях, которые мы проводили начиная с 1997 года (через год)», - сказал НОСЕНКО.

Он предположил, что министры обороны поставят задачу проводить учения каждый год.

«Я думаю, это очень поможет нам в работе как в штабах, так и на море... Нашей первой фазой подготовки к этим полнокровным учениям и станет командно-штабное учение, в ходе которого мы полностью подготовим штабы, и не только по той теме, которую мы сейчас будем рассматривать - поисково-спасательное обеспечение на море - но, думаю, и по другим темам мы будем определяться двумя флотами в начале года, во время планирования, на какую тему мы далее будем проводить учения, и будем проводить их полномасштабные, каждый год», - отметил заместитель командующего ВМС Украины.

НОСЕНКО сообщил, что последний раз украино-российские учения «Фарватер мира» проводились в 2003 году. По его словам, были спланированы подобные маневры и на 2005 год, но «по некоторым обстоятельствам не состоялись, и в 2009 году было предложено возобновить учения в 2010 году».