Пловцы из Севастополя переплыли Босфор

46-летние севастопольцы, профессиональный пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и журналист Роман ЧЕРНЕНКО, в минувшие выходные проплыли из Чёрного в Мраморное море, преодолев пролив Босфор, сообщила общественная организация «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе».

Марафонцы стартовали в 4.15 от крепости Руммели Фенери, находящейся на берегу Черного моря у входа в Босфор (европейская часть) и через 6 часов 10 минут финишировали в Мраморном море, преодолев около 32 километров.

Первоначальным планам - доплыть до Принцевых островов - помешал сильный юго-западный ветер, прижимавший пловцов к азиатскому берегу Стамбула. Пловцам пришлось выйти на берег в районе Кадыкёй (азиатская часть города).

Температура воды в Босфор во время заплыва составляла 18 градусов, скорость попутного течения - 8 км/ч (в районе Руммели Хисар и Арнауткёй скорость течения доходила до 15 км/ч).

На дистанции спортсменов сопровождал катер.

Часть дистанции - около 10 километров - вместе с севастопольцами проплыли три турецких пловца: Мухаррем КАРАЙЕЛ, Айхан КАСАП и Олгун МАЛАТЬЯ. Они плыли в гидрокостюмах и ластах.

Заплыв посвящался героям Первой и Второй обороны Севастополя, а организовали его компания «Судостроение» (Севастополь) и теплоход «Герои Севастополя».

СОФЯНИК и ЧЕРНЕНКО совершили уже четыре совместных заплыва. В ноябре 2009 года они переплыли в холодной воде (10 градусов) Босфор из Европы в Азию, в декабре - пролив Дарданеллы (температура воды 12 градусов) и Севастопольскую бухту.

В активе СОФЯНИКА 55 марафонских заплывов, а в мае 2010 года он пересек Средиземное море из Туниса до Сицилии (160 км).