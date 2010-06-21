Вице-мэром Ялты избран бывший человек Ющенко и Кучмы

Бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Евгений ДРАПЯТЫЙ назначен заместителем городского председателя Ялты. Он будет курировать сферы образования, культуры и спорта, сообщает официальный сайт города.

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО считает ДРАПЯТОГО достаточно опытным работником.

"Начинал он на уровне руководителя районного звена, прошел путь до администрации президента. Когда-то курировал области Украины, в том числе и Крым. Семь лет был первым заместителем постоянного представителя президента в АРК, поэтому хорошо знает проблемы Ялты. Очень грамотный и контактный человек, мы с ним знакомы более десяти лет. И, я надеюсь, очень скоро все поймут - насколько грамотный руководитель пришел и насколько комфортно с ним работать", - сказал БРАЙКО.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ДРАПЯТОГО с должности в крымском представительстве в конце апреля.