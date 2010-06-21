Минтранс выступает за приватизацию Ялтинского порта

Министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО выступил с инициативой рассмотреть в программе приватизации на 2011 год приватизацию Ялтинского морского торгового порта, передает УНИАН.

"Выступил с инициативой, написал письмо, но я не могу принять решение продавать порт или нет. Я направил предложение, для того чтобы рассмотреть в программе приватизации на 2011 год приватизацию порта Ялта. Я подчеркиваю - предложение, решения по этому вопросу нет", - сказал ЕФИМЕНКО журналистам.

По его словам, за последние три года порт показывает убыток.

Министр назвал проблемой то, что в Украине нет закона о морских портах, поэтому не установлены четкие правила игры. "Большие компании-инвесторы никогда сюда не пойдут, когда не понятны правила игры... Я за то, чтобы был открытый конкурс: кто больше дал, тот и победил", - сказал ЕФИМЕНКО.

По его словам, при приватизации необходимо, чтобы причальные линии, акватория, судоходный канал, морская навигация оставались в собственности государства.

Министр также сообщил, что в четверг, 17 июня, уволил начальника порта Егора ИВАНОВА за задолженность по зарплате на предприятии.

Конкурсная комиссия министерства транспорта и связи Украины 16 апреля 2009 года признала ИВАНОВА победителем конкурса на замещение должности начальника Ялтинского морского торгового порта.

В настоящее время порт является наиболее привлекательным в Украине с точки зрения пассажирских перевозок. Развитие туризма и привлечение иностранных туроператоров были определены первоочередной задачей в работе предприятия.

Ялтинский порт завершил 2009 год с чистым убытком в размере 4 млн. грн., увеличив его в 2 раза по сравнению с 2008 годом.

Справка УНИАН. Пассажирский и торговый порт "Ялта" находится в глубине Ялтинского залива на южном побережье Крымского полуострова. Порт открыт для навигации круглый год. Он состоит из пассажирского терминала, грузопассажирского портопункта и 17 портопунктов от Судака на востоке до Фороса на западе на протяжении более 58 миль вдоль Южного побережья. Пассажирский терминал сформирован гаванью с защитой молом. Глубины: пассажирский терминал - до 8,5 м, грузопассажирский - до 7 м.