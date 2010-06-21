Евпатория зазывает на пятничные праздники

Культурно-развлекательная программа "Летние вечера на Караимской" стартует девятого июля в старой части Евпатории.

Праздники будут проходить по пятницам. Начало в 18 часов.

"На туристическом маршруте "Малый Иерусалим" будут работать выставки-продажи цветов, работ художников и фотографов, мастеров прикладного творчества", - сообщает городской портал "Каламит".

На улице Караимской разместятся живые скульптуры - дамы и их кавалеры из средневековья, инопланетяне, египетские жрецы, музыканты и воины. Развлекать прохожих будут актеры театра на ходулях в ярких карнавальных костюмах.

Свое искусство продемонстрируют гостям праздника брейкеры, исполнительницы восточных танцев, уличные музыканты.

Туристы смогут купить сувениры с символикой Евпатории.

Пятничные вечера традиционно завершаются концертом на площади у гезлевских ворот с участием творческих коллективов города и театра огня "Вольфрам".