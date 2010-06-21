В водохранилище в Крыму погиб мужчина, запутавшись в водорослях

Двадцатисемилетний мужчина погиб в Симферопольском водохранилище, предположительно, запутавшись в водорослях, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Молодой человек пропал 19 июня. Водолазы подняли его тело со дня водохранилища 20 июня. Погибший лежал на глубине почти двух метров на расстоянии пятнадцати метров от береговой полосы.

"Окончательная причина гибели будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в пресс-релизе.