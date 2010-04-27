Ратификация пакта Медведева-Януковича: яйца, дым и спикер под зонтиком (фото)

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении после 2017 года на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации, передает УНИАН.

За принятие решения проголосовали 236 депутатов.

Государственная дума России также ратифицировала соглашение. За проголосовали 410 депутатов.

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Когда украинский спикер Владимир ЛИТВИН утром занял свое рабочее место в президиуме, в него полетели яйца. Охрана закрыла председателя ВР зонтиками.

Затем в зал забросили дымовые шашки. Оппозиция опровергает свою причастность к инциденту.

Во время обсуждения флотского вопроса возникали стычки между нардепами от коалиции и оппозиции.