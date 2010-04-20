Симферополь проведет ярмарку

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка, на которую крымские производители готовятся привезти 900 тонн сельхозпродукции, пройдет в Симферополе 25 апреля, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Покупателям предложат овощи, фрукты, мясо, рыбу, крупы, муку, вино, мед. Также можно будет купить саженцы плодовых деревьев и живой скот.

Ярмарочные ряды разместятся на улицах Героев Сталинграда, Залесская, Куйбышева, на Московском кольце, в поселке ГРЭС и в парке имени Тренева.

В парке также пройдут праздники вина, хлеба, сала.

Ярмарка начнет работу в 7 часов утра.