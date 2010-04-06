В Севастополе - новый губернатор

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея КУНИЦЫНА постоянным представителем главы государства в Крыму, освободив его от должности председателя городской государственной администрации Севастополя, говорится в указах украинского лидера.

КУНИЦЫН руководил администрацией Севастополя с июня 2006 года. Его назначил тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО. ЯНУКОВИЧ уволил КУНИЦЫНА "в связи с окончанием срока полномочий" ЮЩЕНКО.

Председателем севастопольской администрацией ЯНУКОВИЧ назначил представителя Партии регионов Валерия САРАТОВА. До этого он возглавлял городской совет Севастополя.

Должность постпреда президента в Крыму оставалась вакантной со второй половины марта нынешнего года. ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЖУНЬКО, назначенного ЮЩЕНКО в конце января 2008 года.