Янукович назначил наместника в Крыму
19:04, 06 апреля 2010Крым
4 0
Севастополь отдал представителю Партии регионов...
|Сергей Куницын
КУНИЦЫН руководил администрацией Севастополя с июня 2006 года. Его назначил тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО. ЯНУКОВИЧ уволил КУНИЦЫНА "в связи с окончанием срока полномочий" ЮЩЕНКО.
Председателем севастопольской администрацией ЯНУКОВИЧ назначил представителя Партии регионов Валерия САРАТОВА. До этого он возглавлял городской совет Севастополя.
Должность постпреда президента в Крыму оставалась вакантной со второй половины марта нынешнего года. ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЖУНЬКО, назначенного ЮЩЕНКО в конце января 2008 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter