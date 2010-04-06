Милиция задержала подозреваемого в «минировании» вокзала

Сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заложенном на железнодорожном вокзале в крымском городе Бахчисарай взрывном устройстве.

«Им оказался тридцатишестилетний житель Бахчисарайского района, по предварительным данным, страдающий психическими отклонениями», - говорится в сообщении пресс-службы крымской милиции.

Телефонный звонок о заминировании вокзала поступил во второй половине дня пятого апреля. Он оказался ложным, милиционеры не нашли взрывчатку.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам статьи «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

«Назначена экспертиза вменяемости подозреваемого», - отметили правоохранители.