Детская «Новая волна» пройдет летом в «Артеке»

Дети из разных стран мира соберутся в августе в «Артеке» в Крыму на конкурс молодых исполнителей «Новая волна Junior».

Меморандум о проведении фестиваля подписали во вторник в «Артеке» представители Кабинета министров Украины, Государственного управления делами президента, Совета министров Крыма и холдинга «АРС».

«Мы достигли принципиального согласия о проведении в Крыму, в «Артеке», с 20 по 22 августа юниорского конкурса "Новая волна", в котором примут участие дети от восьми до пятнадцати лет», - сказал вице-премьер-министр Украины Бориc КОЛЕСНИКОВ журналистам после подписания меморандума.

Детский центр «Артек» является идеальным местом для конкурса, считает российский композитор Игорь КРУТОЙ.

«Я не думаю, что для детской "Новой волны" можно найти вторую равноценную площадку по красоте, по настрою, по количеству детей, по международному пафосу... Та, атмосфера которая достигнута в Юрмале (Латвия) за счет взрослой "Новой волны" - публика, интерес к городу, к стране, - хочется, чтобы то же самое произошло и здесь (в Крыму). Конкурс приходит в "Артек" ровно на столько, сколько будут хороши отношения между Россией и Украиной», - отметил глава холдинга «АРС».

Крымские власти надеются, что фестиваль «Новая волна Junior» привлечет внимание к полуострову.

«Это знаковое событие для «Артека» и для всего Крыма. Мы ожидаем популяризации и Крыма, и Украины в целом», - заявил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Конкурс будет проводиться за счет средств спонсоров - выпускающих товары для детей украинских и российских компаний.