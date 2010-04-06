Депутат возглавил КРУ Крыма

11:14, 06 апреля 2010
Крым
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Новый-старый руководитель

66-летний депутат крымского парламента Иван БУРЕЙ назначен исполняющим обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления в Автономной республике Крым.

БУРЕЙ возглавлял крымское КРУ до 1 апреля 2009 года, после его увольнения управлением руководил Александр МАНЕШКИН.

БУРЕЙ избран в парламент Крыма по спискам блока «За Януковича!».

Информацию о назначении подтвердил крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

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