Депутат возглавил КРУ Крыма

Новый-старый руководитель

66-летний депутат крымского парламента Иван БУРЕЙ назначен исполняющим обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления в Автономной республике Крым. БУРЕЙ возглавлял крымское КРУ до 1 апреля 2009 года, после его увольнения управлением руководил Александр МАНЕШКИН. БУРЕЙ избран в парламент Крыма по спискам блока «За Януковича!». Информацию о назначении подтвердил крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter