Депутат возглавил КРУ Крыма
11:14, 06 апреля 2010Крым
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Новый-старый руководитель
66-летний депутат крымского парламента Иван БУРЕЙ назначен исполняющим обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления в Автономной республике Крым.
БУРЕЙ возглавлял крымское КРУ до 1 апреля 2009 года, после его увольнения управлением руководил Александр МАНЕШКИН.
БУРЕЙ избран в парламент Крыма по спискам блока «За Януковича!».
Информацию о назначении подтвердил крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.
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