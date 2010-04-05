В Бахчисарае «заминировали» вокзал

Взрывное устройство искали правоохранители во второй половине дня понедельника на железнодорожном вокзале в городе Бахчисарай в Крыму из-за анонимного звонка о заминировании. Взрывчатка не найдена.

Вечером в районе вокзала собрались около ста человек, среди них были желающие уехать на электричке в Симферополь.

"Сотрудники милиции не пускали людей к зданию вокзала и на перрон. Работники ГАИ разворачивали автотранспорт в двухстах метрах от вокзала", - сообщил УНИАН по телефону очевидец.

Звонок о заминировании поступил дежурному по вокзалу.

"Ничего не найдено. Поезда пошли. График, наверное, подкорректируется немного", - сказал УНИАН по телефону после 20 часов сотрудник МЧС.

Последний раз вокзал в Бахчисарае "минировали" в декабре 2009 года.