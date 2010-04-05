Дибров расскажет о миссии сильных

Телеведущий Дмитрий Дибров проведет мастер-класс для представителей печатных и электронных средств массовой информации Крыма. Встреча на тему «Новаторство в журналистике - миссия сильных» пройдет в Симферополе 14 апреля, сообщил международный медиа-клуб «Формат А-3».

«Дибров стал первым на российском ТВ, кто «запустил» ночной прямой эфир, начал использовать прямую телефонную связь со зрителями, сделал популярным жанр трёхминутного модуля по типу «обо всём на свете», - говорится в пресс-релизе.

По мнению телеведущего, погоня за рейтингами губит творчество, и дело не в новом времени - массовый вкус никогда не отличался изысканностью. Вопрос в том, стоит ли журналисту ориентироваться на него или сотрудник СМИ должен поднять планку выше.

«Главное в творческой профессии - продукт, полезный для большого числа людей. Польза - в развитии интеллекта и духовном росте. Если журналист ставит перед собой такую благородную цель, общество рано или поздно станет сознательным», - считает Дибров.

Дибров родился в 1959 году в Ростове-на-Дону, окончил университет по специальности «журналистика». Работал в небольшой районной газете в Подмосковье. В 1987 появился на телевидении.

В настоящее время Дибров занят в проектах «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале, «Временно доступен» на ТВЦ, «Основы православной культуры» на телеканале «Спас», «XX век с Дмитрием Дибровым» на Ретро-ТВ, «Битломания» на канале «Ностальгия».