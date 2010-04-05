12 тысяч куличей и крашенок раздали детям и старикам в больницах и приютах Симферополя

Более шести тысяч куличей и такое же количество крашенок развезли по больницам, детским приютам и домам престарелых Симферополя активисты общества православных врачей Крыма имени святителя Луки, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Каждый год к Воскресению Христову в Свято-Троицком женском монастыре готовят такое количество куличей и крашенок, чтобы их хватило всем пациентам больничных стационаров, воспитанникам детских приютов и пожилым людям в домах престарелых», - говорится в сообщении.

Акция милосердия проведена по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ и организована по инициативе игуменьи Свято-Троицкого монастыря матушки ЕВСЕВИИ.