Движение поездов в Крым восстановлено: выкопали 600 мин
В районе перегона Вадим-Армянск
Движение поездов через перегон “Вадим-Армянск”, которое ограничили в субботу из-за обнаружения большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны, восстановлено. Спасатели завершили извлечение снарядов.
"С 3 по 4 апреля изъяты и вывезены на безопасное расстояние от железной дороги 619 минометных мин. Движение поездов по участку возобновлено", - говорится в пресс-релизе украинского МЧС.
В работах участвовали спасатели Херсонской области и Крыма.
Бойцы планируют уничтожить боеприпасы в понедельник.
Мины нашли жители Херсонской области близ села Красный чабан, на расстоянии 1,5 метров от железнодорожной насыпи.
Пассажирские поезда из-за опасной находки направляли по объездному маршруту, сообщала пресс-служба "Укрзализныци".