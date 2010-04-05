Движение поездов в Крым восстановлено: выкопали 600 мин

В районе перегона Вадим-Армянск

Движение поездов через перегон “Вадим-Армянск”, которое ограничили в субботу из-за обнаружения большого количества боеприпасов времен Великой Отечественной войны, восстановлено. Спасатели завершили извлечение снарядов. "С 3 по 4 апреля изъяты и вывезены на безопасное расстояние от железной дороги 619 минометных мин. Движение поездов по участку возобновлено", - говорится в пресс-релизе украинского МЧС. В работах участвовали спасатели Херсонской области и Крыма. Бойцы планируют уничтожить боеприпасы в понедельник. Мины нашли жители Херсонской области близ села Красный чабан, на расстоянии 1,5 метров от железнодорожной насыпи. Пассажирские поезда из-за опасной находки направляли по объездному маршруту, сообщала пресс-служба "Укрзализныци".

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