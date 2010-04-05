Мужчина погиб под колесами электрички в Крыму
09:53, 05 апреля 2010Крым
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Несчастный случай на станции «Саки»
Мужчин погиб под колесами электрички «Евпатория-Симферополь» в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел на станции «Саки».
«Под электропоезд попал мужчина, приблизительно тридцати пяти-сорока лет», - заявили спасатели.
Личность погибшего и причины инцидента выясняются.
Информация о происшествии поступила в МЧС во второй половине дня воскресенья.
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