Мужчина погиб под колесами электрички в Крыму

Несчастный случай на станции «Саки»

Мужчин погиб под колесами электрички «Евпатория-Симферополь» в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел на станции «Саки». «Под электропоезд попал мужчина, приблизительно тридцати пяти-сорока лет», - заявили спасатели. Личность погибшего и причины инцидента выясняются. Информация о происшествии поступила в МЧС во второй половине дня воскресенья.

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