Мужчина погиб под колесами электрички в Крыму

09:53, 05 апреля 2010
Крым
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Несчастный случай на станции «Саки»

Мужчин погиб под колесами электрички «Евпатория-Симферополь» в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел на станции «Саки».

«Под электропоезд попал мужчина, приблизительно тридцати пяти-сорока лет», - заявили спасатели.

Личность погибшего и причины инцидента выясняются.

Информация о происшествии поступила в МЧС во второй половине дня воскресенья.

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