В Севастополе состоится фестиваль «Автоэкзотика Sport Edition»

Фестиваль «Автоэкзотика Sport Edition» в формате выставок и демонстрации автомобилей в движении состоится на военном аэродроме Черноморского флота России «Херсонесский маяк» в Севастополе 5-15 августа, сообщил оргкомитет.

Помимо экспозиции, которая будет насчитывать более тысячи автомобилей из стран СНГ, фестивалей тюнинга и аэрографии, соревнований по автозвуку, ежедневно будут проходить автогонки и соревнования по дрегрейсингу, джип-триалу, стант-райдингу (мототрюкам), драг-битва, карт-битва.

Автосоревнования будут сопровождаться мощным звуком, сценическим светом и спецэффектами.

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«Автоэкзотика» - крупнейшее ежегодное автомобильное мероприятие в СНГ, не имеющее аналогов за рубежом. Традиционно, начиная с 1997 года, фестиваль проводится в Москве, на аэродроме Тушино. «Автоэкзотика 2009» собрала в столице РФ более шести тысяч автомобилей из девяти стран и привлекла более шестидесяти тысяч посетителей.