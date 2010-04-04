Шухевич и Бандера носили форму гитлеровской армии - Табачник

Министерство образования и науки Украины попытается создать комиссию, которая будет оценивать школьные учебники по истории, заявил министр Дмитрий Табачник.

"Учебники для школ должны писать педагоги и их будет оценивать объективная комиссия, которую мы попытаемся создать на самом высоком уровне с привлечением лучших педагогов, лучших учителей-методистов и лучших ученных", - отметил он в эфире телеканала "Интер".

Кроме того, министр образования считает, что в учебниках истории для высших учебных заведений "необходимо не вычеркивать ни одной страницы из истории и освещать события объективно".

Отвечая на вопрос, являются ли для него Степан Бандера и Роман Шухевич Героями Украины, Табачник заявил: "Нет, не герои".

"Если упомянутые персонажи носили форму гитлеровской армии во время Великой отечественной войны, об этом надо говорить правду", - сказал министр.

"Если кто-то являлся коллаборационистом в европейском понимании этого слова, тоже надо говорить правду. Если кто-то исповедовал террористические взгляды, то об этом надо говорить правду", - считает Табачник, слова которого цитирует Украинская правда