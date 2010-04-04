Заблудившиеся в каменоломнях Керчи девочки найдены

Две девочки, пропавшие в Старокарантинских каменоломнях в Керчи, обнаружены почти после суток поиска, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Они оказались на расстоянии около двух километров от входа в катакомбы, в одной из веток.

Одна из пяти групп, состоящая из волонтера, двух горноспасателей и водителя-сотрудника МЧС, нашла подростков вечером третьего апреля.

Всего девочек искали около ста бойцов личного состава МЧС. Помощь спасателям оказывали жители Керчи - члены общества спелеологов, которые занимаются в катакомбах.

Сложность поиска заключалась в том, что работы проводились в условиях темноты, звукоизоляции и «огромной протяженности» катакомб (около тридцати километров), наличием коридоров в двух-трех уровнях.

В пятницу компания гуляла в районе каменоломен. Две девочки, 1995 и 1993 годов рождения, потерялись вечером. Их друзья сначала сами пытались найти пропавших, затем обратились в милицию. В 00.40 субботы, 3 апреля, искать школьниц выехали спасатели.