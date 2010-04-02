Литвин признался: бюджет - плохой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что бюджет на 2010 год, который парламент планирует принять на следующей пленарной неделе - с 13 по 16 апреля, - будет низкого качества.

”Я сразу говорю всем: бюджет будет плохой и очень плохой”, - сказал ЛИТВИН в интервью телеканалу ”Рада”.

”Лучше иметь такой бюджет, чем отсутствие бюджета вообще”, - добавил он.

Спикер заявил, что если оппозиция продолжит блокировать работу парламента, то он поставит на голосование принятие документа в целом, без обсуждений.

”Если будет блокироваться Верховная Рада Украины, будет блокироваться возможность обсудить, улучшить бюджет, найти дополнительные возможности, то ничего не останется, как взять и поставить на голосование, и провести голосование за принятие закона, после того пусть продолжают беситься”, - заявил ЛИТВИН.