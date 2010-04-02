Премьер Крыма обещает выбить деньги на Симферополь

Назначенный две недели назад председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен на всеукраинском уровне добиваться для Симферополя особого отношения и условий финансирования, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Из госбюджета - практически минимальная поддержка. Я ставлю перед собой задачу - сделать так, чтобы Симферополь не уравнивали с другими городами, чтобы он был столицей (Крыма) не только по статусу, но и по подходам», - сказал ДЖАРТЫ на совещании с представителями политического, общественного и хозяйственного актива Симферополя.

Премьер, являющейся уроженцем Донецкой области, обнаружил в Симферополе ряд микрорайонов, которые «живут» в XIX веке. Там нет водоснабжения и канализации. «Постараюсь убедить Верховную Раду финансировать эти вопросы», - сказал ДЖАРТЫ.

Председатель Совмина пообещал, что до конца года при содействии правительства Крыма в Симферополе будет построен новый детский сад, завершится строительство 72-квартирного дома для очередников, в городе начнут строить новые дороги и восстанавливать старые, а «не заниматься «ямочным ремонтом». ДЖАРТЫ поручил симферопольским чиновникам убедить бизнесменов привести в порядок фасады арендованных зданий.

«Симферополь - лицо и сердце автономии, здесь нужно наводить порядок. Нельзя во всех вопросах надеяться только на городского голову - один он ничего не сделает. Если мы сможем объединить усилия Верховного совета Крыма, Совета министров, руководства города, если не будут стоять в стороне предприятия всех форм собственности - через год о Симферополе будет говорить вся страна. О том, что это если не первый город в Украине, то и не второй», - сказал крымский премьер.

***В Конституции Крыма написано, что столицей автономной республики является Симферополь.

Особенности Симферополя как столицы Крыма определяются парламентом автономии на основе законов Украины.