Керчь и Бахчисарай гонят самогон по-черному

Бахчисарайский район и Керчь активнее других регионов Крыма гонят самогон. Питье - плохого качества. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы крымской милиции.

"Самыми неблагополучными районами являются Бахчисарайский регион и Керчь. Здесь "самоделкины" изощряются по-разному: прячут самогонные аппараты в подвалах, сараях, нимало не заботясь о санитарном состоянии своей продукции и уж тем более о здоровье потенциальных клиентов", - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители уделяют больше внимания проблеме самогоноварения, поскольку связывают рост бытовой преступности с употреблением спиртного.

"Анализируя материалы с мест происшествий, которые произошли только за последние несколько месяцев, мы убеждаемся, что тяжкие бытовые преступления происходят, как правило, на почве конфликтов после употребления спиртного, в подавляющем большинстве домашней выработки, то есть самогона", - сказал начальник милиции общественной безопасности Крыма Николай Федорян.

Милиционеры обращают внимание, употребление суррогата, изготовленного в условиях антисанитарии, без соблюдения элементарных технологий, наносит вред организму.

"Зачастую мы сталкиваемся со случаями, в которых причиной смерти является интоксикация", - сказал Федорян.

В конце марта правоохранители провели в Крыму 374 рейда, выявили 64 места сбыта фальсификата.

В Украине предусмотрена административная ответственность за изготовление самогона и самогонного аппарата без цели сбыта, то есть для себя, в виде 71-170 гривен штрафа, за покупку самогона - 17-85 гривен.